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Цена кефира в Екатеринбурге ниже, чем средняя по стране
28 ноябрь 2018 (11:15)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Средняя цена упаковки кефира в Екатеринбурге в октябре составила 45 руб., в то время как в целом по России — 49 руб. Об этом сообщает оператор фискальных данных «Такском» на основе исследования информации с контрольно-кассовых чеков.
По данным оператора, самый дешевый кефир в Самаре — 41 руб., а самый дорогой — во Владивостоке — 66 руб.
В октябре 2018 года продажи кефира в стране упали на 5% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Пик продаж в сравнении со средним показателем за последние 14 месяцев пришелся на март, апрель и май. Менее популярен напиток был в сентябре 2017 и 2018 годов, а также в январе.
По данным оператора, самый дешевый кефир в Самаре — 41 руб., а самый дорогой — во Владивостоке — 66 руб.
В октябре 2018 года продажи кефира в стране упали на 5% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Пик продаж в сравнении со средним показателем за последние 14 месяцев пришелся на март, апрель и май. Менее популярен напиток был в сентябре 2017 и 2018 годов, а также в январе.
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