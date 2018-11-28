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«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Екатеринбурга в Самарканд
28 ноябрь 2018 (10:55)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. С 15 декабря 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» начинает выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург — Самарканд — Екатеринбург.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы У6-2861/2862 будут выполняться по субботам. Стоимость авиабилетов с учетом всех сборов: Екатеринбург — Самарканд — от 161 евро и Самарканд — Екатеринбург — от 133 евро.
«В «Тамерлановской столице» сохранились уникальные памятники древности Азии: бирюзовые с золотом купола мавзолеев и медресе, высокие минареты, оформленные красивейшими узорами мозаики. Зимой все это подсвечивается новогодними гирляндами и создает ощущение сказки. Восточный колорит также можно ощутить на Сиабском базаре. Это несколько гектаров лепешек, сухофруктов, специй, мяса, чая, орехов, вкуснейшего сахара нават, изделий местных ремесленников и других аутентичных товаров», — говорится в сообщении.
Отправиться в древний и загадочный Самарканд можно купив авиабилеты на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы У6-2861/2862 будут выполняться по субботам. Стоимость авиабилетов с учетом всех сборов: Екатеринбург — Самарканд — от 161 евро и Самарканд — Екатеринбург — от 133 евро.
«В «Тамерлановской столице» сохранились уникальные памятники древности Азии: бирюзовые с золотом купола мавзолеев и медресе, высокие минареты, оформленные красивейшими узорами мозаики. Зимой все это подсвечивается новогодними гирляндами и создает ощущение сказки. Восточный колорит также можно ощутить на Сиабском базаре. Это несколько гектаров лепешек, сухофруктов, специй, мяса, чая, орехов, вкуснейшего сахара нават, изделий местных ремесленников и других аутентичных товаров», — говорится в сообщении.
Отправиться в древний и загадочный Самарканд можно купив авиабилеты на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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