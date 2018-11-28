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Минфин России разместил семилетние еврооблигации на 1 млрд евро
28 ноябрь 2018 (10:32)
УрБК, Москва, 28.11.2018. Минфин России разместил 10 тыс. еврооблигаций в объеме 1 млрд евро с доходностью в размере 3%. Облигации должны быть погашены в декабре 2025 года, сообщается на сайте ведомства.
Количество облигаций — 10 тыс. штук. Цена размещения облигации установлена в размере 99,221% от ее номинальной стоимости. Ставка купонного дохода — 2,875% годовых. Он будет выплачиваться ежегодно.
Последний раз Минфин размещал евробонды в евро в 2013 году. Тогда было выпущено бумаг на 750 млн евро с доходностью чуть более 3,5%. Срок погашения — сентябрь 2020 года.
Количество облигаций — 10 тыс. штук. Цена размещения облигации установлена в размере 99,221% от ее номинальной стоимости. Ставка купонного дохода — 2,875% годовых. Он будет выплачиваться ежегодно.
Последний раз Минфин размещал евробонды в евро в 2013 году. Тогда было выпущено бумаг на 750 млн евро с доходностью чуть более 3,5%. Срок погашения — сентябрь 2020 года.
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