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Среди должников Свердловской области чаще всего встречается имя Александр
28 ноябрь 2018 (10:10)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Самую большую совокупную задолженность на Среднем Урале имеют мужчины с именем Александр: должников с таким именем на текущее время в регионе без малого 70 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области со ссылкой на собственное исследование.
Также на Среднем Урале 65 тыс. 813 должников с именем Сергей. Затем следуют Андреи — 46 тыс., Алексеи — 42 тыс., Дмитрии — 36 тыс., Иваны — 17,6 тыс. (650 из них Иваны Ивановичи).
Достаточно в регионе и женщин-должников. Так, 36 тыс. Наталий (Наталья) являются должницами, второе место делят Ольга и Татьяна — по 28 тыс. производств, третье также поделили Анны и Екатерины — по 14 тыс., Анастасии — 11 тыс., Марии — 8.
Также на Среднем Урале 65 тыс. 813 должников с именем Сергей. Затем следуют Андреи — 46 тыс., Алексеи — 42 тыс., Дмитрии — 36 тыс., Иваны — 17,6 тыс. (650 из них Иваны Ивановичи).
Достаточно в регионе и женщин-должников. Так, 36 тыс. Наталий (Наталья) являются должницами, второе место делят Ольга и Татьяна — по 28 тыс. производств, третье также поделили Анны и Екатерины — по 14 тыс., Анастасии — 11 тыс., Марии — 8.
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