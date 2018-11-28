Новости дня

Часть клиентов Рокетбанка не смогут перейти на обслуживание в Qiwi

УрБК, Москва, 28.11.2018. Некоторые клиенты Рокетбанка после его присоединения к Qiwi не смогут перейти на обслуживание в новый банк.



Как сообщает РИА «Новости», им предложат стать клиентами банка «Открытие» или закрыть счет.



«Мы завершаем миграцию в наш филиал Рокетбанка в Qiwi. Сегодня несколько сотен клиентов получили письма о том, что, к сожалению, по разным причинам они не смогут мигрировать. Их счет и деньги в целости и сохранности, для них есть выбор: обслуживаться в «Открытии» и пользоваться их продуктами или просто закрыть счет. Об уничтожении речи не идет», — рассказали в клиентской службе поддержки Рокетбанка.



В пресс-службе Qiwi агентству подтвердили, что не смогут предложить свои сервисы некоторым клиентам Рокетбанка, и напомнили о намерении полностью завершить миграцию клиентов к концу года.



«Рокетбанк входит в состав группы Qiwi и, соответственно, мы руководствуемся едиными принципами финмониторинга и безопасности. К сожалению, в силу определенных факторов, которые не позволяет разглашать политика конфиденциальности, мы не можем предложить наши сервисы некоторым клиентам», — отметили в Qiwi.



Qiwi приобрела у банка «Открытие» право на бренды и программное обеспечение онлайн-банков Рокетбанк и «Точка» в 2017 году за 700 млн руб. Тогда сделку по продаже не удалось полностью завершить из-за начавшейся санации банка «Открытие». Рокетбанк 24 июля сообщил, что начал выпускать карты Qiwi для своих новых клиентов.



Банк «ФК Открытие» в 2016 году выкупил Рокетбанк у основателей компании и венчурного фонда Runa Capital. В мае 2017 года наблюдательный совет «Открытия» решил выделить Рокетбанк в отдельный филиал в составе кредитной организации.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: