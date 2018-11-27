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Число жалоб граждан в отношении кредитных организаций в Банк России в октябре увеличилось на 24%
27 ноябрь 2018 (18:01)
УрБК, Москва, 27.11.2018. В октябре 2018 года в Банк России поступило 10,8 тыс. жалоб в отношении кредитных организаций, что на 24% больше, чем в предыдущем месяце (своего рода сезонный скачок после зафиксированного ранее снижения). Традиционно самую значительную часть (39%) занимают обращения, связанные с потребительским кредитованием, хотя по сравнению с показателями сентября эта доля снизилась на 1 процентный пункт. Об этом сообщается на сайте регулятора.
На некредитные финансовые организации потребители направили 6,6 тыс. жалоб, что также на 24% больше, чем в сентябре. При этом регулятор фиксирует значительное снижение количества обращений по этому сегменту в долгосрочной перспективе: за 10 месяцев 2018 года их стало на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем число жалоб на банки выросло на 15%, за счет чего общее количество обращений, поступивших в Банк России с января по октябрь, выросло на 4,5% по сравнению с 10 месяцами 2017 года.
В октябре регулятор зафиксировал рост числа обращений, касающихся субъектов страхового дела. Банк России получил 3,6 тыс. таких жалоб, что на 5 процентных пунктов больше, чем в сентябре. В основном потребители финансовых услуг по-прежнему жалуются на ОСАГО (76%), причем число таких обращений выросло на 6,8% по сравнению с прошлым месяцем. Основной проблемой здесь остается применение коэффициента бонус-малус (КБМ).
В то же время за 10 месяцев 2018 года число жалоб на ОСАГО снизилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение по данному продукту показали вопросы заключения договора ОСАГО в электронном виде (-61%) и применения КБМ (-39%), однако эти проблемы по-прежнему остаются основными в сегменте.
За октябрь 2018 года регулятор получил 1,6 тыс. жалоб на МФО, зафиксировав рост на 400 единиц.
«Это может быть связано с активизацией деятельности нелегальных кредиторов, которые маскируются под микрофинансовые организации, и недостаточным уровнем финансовой грамотности потребителей, не всегда проверяющих статус организации, где они берут заем. В случае просрочки выплаты долга взаимодействие с нелегальным кредитором грозит заемщику нелегальными методами взыскания, и в этом случае помочь ему могут лишь правоохранительные органы», — отмечают в Банке России.
Анализируя жалобы потребителей на взыскание, составляющие большую часть обращений в отношении МФО, регулятор, как правило, выявляет крайне незначительное число нарушений, действительно относящихся к микрофинансовым организациям.
Всего в октябре 2018 года Банк России получил 20,8 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг (с учетом прочих жалоб, обращений, предложений).
На некредитные финансовые организации потребители направили 6,6 тыс. жалоб, что также на 24% больше, чем в сентябре. При этом регулятор фиксирует значительное снижение количества обращений по этому сегменту в долгосрочной перспективе: за 10 месяцев 2018 года их стало на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем число жалоб на банки выросло на 15%, за счет чего общее количество обращений, поступивших в Банк России с января по октябрь, выросло на 4,5% по сравнению с 10 месяцами 2017 года.
В октябре регулятор зафиксировал рост числа обращений, касающихся субъектов страхового дела. Банк России получил 3,6 тыс. таких жалоб, что на 5 процентных пунктов больше, чем в сентябре. В основном потребители финансовых услуг по-прежнему жалуются на ОСАГО (76%), причем число таких обращений выросло на 6,8% по сравнению с прошлым месяцем. Основной проблемой здесь остается применение коэффициента бонус-малус (КБМ).
В то же время за 10 месяцев 2018 года число жалоб на ОСАГО снизилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение по данному продукту показали вопросы заключения договора ОСАГО в электронном виде (-61%) и применения КБМ (-39%), однако эти проблемы по-прежнему остаются основными в сегменте.
За октябрь 2018 года регулятор получил 1,6 тыс. жалоб на МФО, зафиксировав рост на 400 единиц.
«Это может быть связано с активизацией деятельности нелегальных кредиторов, которые маскируются под микрофинансовые организации, и недостаточным уровнем финансовой грамотности потребителей, не всегда проверяющих статус организации, где они берут заем. В случае просрочки выплаты долга взаимодействие с нелегальным кредитором грозит заемщику нелегальными методами взыскания, и в этом случае помочь ему могут лишь правоохранительные органы», — отмечают в Банке России.
Анализируя жалобы потребителей на взыскание, составляющие большую часть обращений в отношении МФО, регулятор, как правило, выявляет крайне незначительное число нарушений, действительно относящихся к микрофинансовым организациям.
Всего в октябре 2018 года Банк России получил 20,8 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг (с учетом прочих жалоб, обращений, предложений).
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