Кризис

Правительство РФ разрешило банкам, подпавшим под санкции, не раскрывать отчетность

Правительство РФ разрешило банкам, подпавшим под санкции, не раскрывать отчетность.



«Цель принятых решений — защита интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, в отношении которых действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами, противодействие незаконному санкционному давлению», — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.



Указано, что такие банки и кредитные организации вправе принять решение не раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством. При этом они должны будут представлять эту информацию в Банк России и мотивированно объяснять, почему они приняли такое решение.



К перечню сведений, которые обязательно должны раскрывать банки, относится, в частности, их финансовая отчетность, состав совета директоров и органов правления. Для небанковских кредитных организаций (негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, управляющих компаний, микрофинансовых организаций) такими сведениями являются состав основных акционеров и схема структуры управления.



Постановления от 23 ноября 2018 года № 1403, № 1404, № 1405 внесены Минфином России.



«Существующая в России система раскрытия информации о корпоративных данных на сегодняшний день опережает международные стандарты прозрачности и открытости», — написано в обосновании постановлений.



Ранее Министерство финансов опубликовало проект постановления правительства, позволяющего с мая 2019 года после уведомления ЦБ не раскрывать в обязательном порядке инсайдерскую информацию, раскрытие которой может содействовать применению к кому-либо в России зарубежных санкций.

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