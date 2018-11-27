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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил Евгения Тефтелева своим заместителем

УрБК, Челябинск, 27.11.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 27 ноября, подписал соответствующее постановление, в котором назначил Евгения Тефтелева своим заместителем. В кабинете министров региона он будет курировать министерство имущества и природных ресурсов и управление делами губернатора и правительства. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



К работе заместитель губернатора Евгений Тефтелев приступил с 27 ноября 2018 года.



Евгений Николаевич Тефтелев родился 1 января 1955 года в городе Карталы в семье служащих. C 1972 по 1977 годы учился в Магнитогорском горно-металлургическом институте. С 1977 по 1982 годы работал в аппарате Ленинского РК ВЛКСМ Магнитогорска. В 1982 году перешел на должность заведующего организационным отделом. В 1985-1996 годах работал на Магнитогорском метизно-металлургическом заводе, прошел путь от заместителя начальника цеха до заместителя генерального директора. В 1998 году избран председателем совета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод». В 2002 назначен председателем комитета по промышленности. С 2003 по 2004 — начальник Главного управления промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2004-2009 — министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области.



С 28 октября 2009 года исполнял полномочия главы города Магнитогорска. 17 марта 2010 года вступил в должность главы города Магнитогорска. С 16 января 2014 года назначен заместителем губернатора Челябинской области на общественных началах. 23 декабря 2014 года на заседании Челябинской городской думы единогласным решением утвержден на должность главы администрации Челябинска. С 27 ноября 2018 года — заместитель губернатора Челябинской области.

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