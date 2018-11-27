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На юге Челябинской области ожидается сильный снегопад

УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. По прогнозам синоптиков, 28 ноября на территории Челябинской области ожидается умеренный снег, мокрый снег, на юге до сильного, в отдельных районах — налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, на юге местами — сильная.



Главное Управление МЧС России по Челябинской области просит автомобилистов ограничить выезд за пределы населенных пунктов или сообщить родным о месте назначения.



«Имейте с собой основные средства спасения (трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, лопату, теплую одежду, аптечку) и полностью заряженные средства связи (телефон, радиостанцию). Автомобиль должен быть полностью заправлен, даже если предстоит поездка куда-то недалеко», — говорится в сообщении.



Пешеходам и населению при гололеде рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и передвигаться осторожно.

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