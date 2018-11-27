Новогодние корпоративы в складчину

Сложная экономическая ситуация последних лет заставила большинство компаний Екатеринбурга сокращать расходы, избавляясь от непрофильных активов, уменьшая штат и урезая бюджеты праздников. Эта тенденция коснулась и новогодних корпоративов: многие организации полностью отказались их финансировать или выделяют лишь часть необходимых средств — остальную сумму сотрудники собирают сами. Эксперты event-индустрии и рестораторы отмечают, что этот тренд приходится учитывать при формировании новогоднего предложения.На сегодняшний день около 300 ресторанов и кафе Екатеринбурга предлагают свои площадки для проведения корпоративной встречи 2019 года. Самый экономичный сегмент подразумевает аренду помещения в удаленном от центра города районе с музыкальной установкой и экраном, а также банкет, на который можно приносить собственный алкоголь. Стоимость такого предложения варьируется в диапазоне от 1,2 до 1,9 тыс. руб. на человека, но ведущий и концертная программа в стоимость не входят. Расположенные ближе к центру Екатеринбурга площадки с подобными условиями начиная с 21 декабря стоят уже от 2 тыс. руб.Примерно вдвое дороже эконом-сегмента — от 3 тыс. руб. на человека — обойдутся новогодние корпоративы с праздничной программой, включающей работу ведущего, различные активности, музыкальное сопровождение, фотосессии. Зачастую в течение вечера такой формат предполагает «живое» выступление не слишком известной группы или артистов.Также на рынке сохраняется предложение в ценовой категории от 4,5 тыс. руб. на человека — в основном это рестораны с эксклюзивным меню и программы по индивидуальному проекту заказчика.По словам участников бизнеса, сегодня своего потребителя находят все эти категории. Однако наибольшим спросом, как и в прошлом году, пользуются недорогие площадки с минимальным набором услуг event-агентств: это ведущий, DJ, Дед Мороз и Снегурочка, музыкальная аппаратура. Дело в том, что в последние два-три года сотрудникам многих компаний приходится самим оплачивать часть расходов или полностью брать их на себя. Поэтому бюджет таких мероприятий минимален.«Корпоративы раньше заказывали предприятия, сейчас же редко бывает, что компания полностью все оплачивает. В основном скидываются сами работники, соответственно, и людей меньше — не все участвуют. Заказывают в основном стандартный комплект — ведущий, аппаратура (музыка и свет), Дед Мороз и Снегурочка. Такой набор услуг стоит в среднем 20-25 тыс. руб. Больше всего заказов приходится на корпоративы численностью по 30-50 человек», — пояснили в компании «МегаШоу».Также эксперты отмечают, что ряд компаний, в числе которых и достаточно крупные, в принципе отказались от вечерних мероприятий накануне Нового года. Они проводят праздники прямо в офисе в последний рабочий день.«Основной сегмент заказов — ведущий и DJ. Некоторые компании даже не имеют возможности снять кафе или тем более ресторан. Они празднуют прямо в офисах, на рабочем месте, даже в цехах, но хотя бы музыку и ведущего все-таки оплачивают», — рассказали в event-агентстве «Фишка».Чуть более состоятельные команды экономят за счет заказа новогоднего праздника «под ключ», подразумевающего существенные скидки на комплекс услуг. На рынке Екатеринбурга становится все больше подобных предложений.«Мы в этом году ввели три таких пакета «под ключ» в разных ценовых категориях. Подобные форматы позволяют клиентам экономить за счет скидок. Бывает, что 1-2 услуги по цене незначительно отличаются от такого пакета. Кроме того, если раньше в компаниях назначали человека, который занимался организацией праздника и следил за его ходом, то теперь людям приходится все делать самим, а они тоже хотят отдохнуть. Поэтому им удобнее переложить все заботы на координатора, который полностью курирует праздник», — рассказали в агентстве «МегаШоу».Еще одним способом уменьшить затраты стал перенос корпоративов с традиционных предновогодних дат на менее популярные. По словам операционного директора сети ресторанов «PLOV project» Руслана Мухаметшина, брони есть ежедневно, начиная с 13 декабря.В целом эксперты сходятся во мнении, что по сравнению с прошлым годом существенных изменений объема спроса на проведение корпоративных мероприятий, новогодних бюджетов и цен в Екатеринбурге не наблюдается. Компании не отказываются полностью от праздников, но организуют их с минимальными затратами, зачастую перекладывая расходы на сотрудников.