Быстрым платежам установили стоимость

В развитии проекта Системы быстрых платежей появились новые очертания. Банк России определился с тарифами для банков, а также стал известен список кредитных организаций, которые будут участвовать в тестировании системы на ее старте.Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая заработает в начале 2019 года. Комиссии установлены на уровне от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода, сообщается на сайте регулятора.Максимальный тариф за перевод денег составит 3 руб. (при переводе от 6 тыс. до 600 тыс. руб.) — эту комиссию будет платить как банк отправителя денег, так и банк получателя. Итоговый тариф составит 6 руб. Столько же будет максимальный тариф за возврат денег по требованию клиента — 6 руб. Информационные услуги в 2020 году будут бесплатными.«Система быстрых платежей — важнейший инфраструктурный проект национального значения, который позволит, с одной стороны, обеспечить равный доступ участников рынка к этому сервису, а с другой — предоставит нашим гражданам удобный, надежный и простой онлайн-сервис для осуществления платежей», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.По ее словам, Банк России установил для банков привлекательные условия обслуживания в СБП, чтобы они, в свою очередь, имели возможность предложить минимальные тарифы по таким платежам своим клиентам.«Важно отметить, что будет установлен годовой льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату за услуги системы. Мы рассчитываем, что благодаря Системе быстрых платежей комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся», — отметила Ольга Скоробогатова.Напомним, что Система быстрых платежей (СБП) должна позволить физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Официальный запуск СБП планируется с 1 февраля 2019 года.Оператором СБП является Центральный Банк РФ, операционным платежным клиринговым центром — Национальная система платежных карт (НСПК).«НСПК выбрана операционным, платежным и клиринговым центром Системы быстрых платежей. НСПК строит принципиально новую платформу, которая не связана с тем, что происходит сегодня в карточном бизнесе. Эксперты НСПК работают над созданием бесшовной инфраструктуры, позволяющей перевести деньги по простому идентификатору», — отметили в пресс-службе НСПК.Пока в тестировании системы участвуют 12 банков: Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, «СКБ-банк», Киви Банк, Совкомбанк, РНКО. В дальнейшем число участников будет расширено.Предполагается, что до 1 января 2019 года кредитные организации будут проходить сертификацию. В январе уже будут проводиться реальные платежи в тестовом режиме. Тестирование необходимо, чтобы отработать все параметры взаимодействия участников, с максимальным контролем безопасности расчетов.«Банки будут осуществлять операции по заранее согласованной программе, чтобы проверить корректность всех возможных типов операций. Реальные операции клиентов использоваться не будут. Система надежно защищена, как на стороне банков, так и на стороне НСПК работают все необходимые системы противодействия мошенничеству», — рассказали в пресс-службе НСПК.Ранее сообщалось, что в тестировании принимает участие Сбербанк, но на текущий момент эта информация не подтверждается.«В дальнейшем сервисы СБП будут развиваться: будет реализована возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж», — отмечают в Банке России.Система быстрых платежей в настоящее время выглядит как удачный проект, реально облегчающий жизнь клиентам банков. Начало 2019 года покажет, останется ли он таким же максимально полезным. Также в будущем станет понятно, почему крупнейший банк страны не стал ведущим участником системы.