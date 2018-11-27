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В Екатеринбурге владелец магазина «Экономмаркет» выплатит более 100 тыс. рублей уволенной из-за беременности сотруднице

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. Бывший работодатель — владелец магазина «Экономаркет» — выплатит незаконно уволенной беременной сотруднице более 100 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в апреле 2017 года женщина устроилась на работу в магазин «Экономаркет» в Екатеринбурге. Она была принята на должность продавца-консультанта к ИП Тутиеву Д. К. с заработной платой в 30 тыс. руб.



В августе 2017 года на рабочем месте ей стало плохо и ее доставили в больницу. Плохое самочувствие женщины было связано с беременностью. Об этом она и сообщила работодателю, когда через 18 дней вышла с больничного.



В ответ женщина услышала, что трудовой договор с ней будет расторгнут, а сама она уволена. До работы ее не допустили, но и с приказом об увольнении не ознакомили. На следующий день женщина пришла на работу, но вновь безуспешно. А через несколько ей выдали приказ об увольнении по подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ «За совершение прогулов».



Женщина обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением к ИП Тутиеву Д. К. Суд признал незаконным приказ о расторжении трудового договора, истца восстановили на работе в должности продавца-консультанта.



С индивидуального предпринимателя взысканы средний заработок за период вынужденного прогула — 41 тыс. 071 руб., пособие по временной нетрудоспособности — 3 тыс. 833 руб., пособие по беременности и родам — 50 тыс. 017 руб., пособие по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет — 10 тыс. 269 руб. Также с работодателя в пользу истца взыскана компенсация морального вреда — 5 тыс. руб.



Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в Свердловском областном суде, настаивая на отказе в удовлетворении требований истца. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга. Работодатель выплатит женщине более 100 тыс. руб.

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