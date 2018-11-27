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Министерство финансов РФ предупреждает о замедлении темпов роста ВВП в I полугодии 2019 года
27 ноябрь 2018 (16:10)
УрБК, Москва, 27.11.2018. Темпы роста ВВП РФ в I полугодии 2019 года, скорее всего, замедлятся, в том числе из-за отставания мер бюджетной политики по реализации программ развития. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов РФ Владимира Колычева.
«Скорее всего, в I полугодии может сложиться ситуация, когда темпы роста будут замедляться, после этого мы выйдем на более устойчивую траекторию», — сказал он на V Международном форуме Финансового университета.
«С точки зрения лагов воздействия бюджетной политики на темпы выпуска, скорее всего, будем наблюдать ситуацию, в которой повышение налоговой нагрузки, связанной с ростом ставки НДС, произойдет раньше, а раскручивание всех программ, национальных проектов, может занять несколько кварталов», — отметил Колычев.
«Скорее всего, в I полугодии может сложиться ситуация, когда темпы роста будут замедляться, после этого мы выйдем на более устойчивую траекторию», — сказал он на V Международном форуме Финансового университета.
«С точки зрения лагов воздействия бюджетной политики на темпы выпуска, скорее всего, будем наблюдать ситуацию, в которой повышение налоговой нагрузки, связанной с ростом ставки НДС, произойдет раньше, а раскручивание всех программ, национальных проектов, может занять несколько кварталов», — отметил Колычев.
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