Новости дня

Министерство финансов РФ предупреждает о замедлении темпов роста ВВП в I полугодии 2019 года

УрБК, Москва, 27.11.2018. Темпы роста ВВП РФ в I полугодии 2019 года, скорее всего, замедлятся, в том числе из-за отставания мер бюджетной политики по реализации программ развития. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замминистра финансов РФ Владимира Колычева.



«Скорее всего, в I полугодии может сложиться ситуация, когда темпы роста будут замедляться, после этого мы выйдем на более устойчивую траекторию», — сказал он на V Международном форуме Финансового университета.



«С точки зрения лагов воздействия бюджетной политики на темпы выпуска, скорее всего, будем наблюдать ситуацию, в которой повышение налоговой нагрузки, связанной с ростом ставки НДС, произойдет раньше, а раскручивание всех программ, национальных проектов, может занять несколько кварталов», — отметил Колычев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: