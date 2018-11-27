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Доля просрочки по кредитным картам в Челябинской области сократилась до 16,4%

УрБК, Москва, 27.11.2018. В Челябинской области в III квартале 2018 года доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 16,4%, сократившись на 2,2 процентного пункта (в III квартале 2017 года — 18,6%). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на результаты своего исследования.



В среднем по России доля просроченной задолженности за отчетный период составила 16,4%, сократившись на 3,8 процентного пункта (в III квартале 2017 года — 20,2%).



По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина, улучшение ситуации с просрочкой объясняется прежде всего тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе, благодаря такому инструменту, как лимиты по картам.



«Таким образом, кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», — считает Александр Викулин.

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