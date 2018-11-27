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78% россиян поддерживают увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года
27 ноябрь 2018 (15:08)
УрБК, Москва, 27.11.2018. Большинство россиян поддерживают предложение увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Большинство россиян по-прежнему положительно относятся к идее увеличить возраст для продажи алкоголя с 18 до 21 года. В поддержку данного предложения сегодня высказываются 78% наших сограждан, для сравнения, в 2013 году — 76%. Скорее не одобрили бы эту инициативу 21% опрошенных», — говорится в сообщении.
Респонденты сообщили, что часто сталкиваются с негативными последствиями злоупотребления алкоголя. Так, более половины опрошенных (54%) лично наблюдали снижение работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма, каждый пятый (20%) сталкивался с несчастными случаями на производстве. Более трети (38%) становились свидетелями ДТП из-за пьяных водителей, еще 33% респондентов были свидетелями других правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.
Более четверти участников исследования знают детей, оставшихся без попечения родителей из-за алкоголизма (29%), и лично сталкивались с жестоким обращением и насилием в семье из-за чрезмерного употребления алкоголя (27%), еще 22% знают случаи рождения детей с патологиями из-за злоупотребления алкоголя родителями. Почти половина респондентов (46%) сталкивались со случаями болезней и летального исхода из-за алкоголизма, 28% лично знают случаи отравления некачественным алкоголем. Около половины (44%) наблюдали семейные конфликты и разводы, почти столько же (42%) лично сталкивались с потерей работы и жилья из-за пьянства.
«Большинство россиян по-прежнему положительно относятся к идее увеличить возраст для продажи алкоголя с 18 до 21 года. В поддержку данного предложения сегодня высказываются 78% наших сограждан, для сравнения, в 2013 году — 76%. Скорее не одобрили бы эту инициативу 21% опрошенных», — говорится в сообщении.
Респонденты сообщили, что часто сталкиваются с негативными последствиями злоупотребления алкоголя. Так, более половины опрошенных (54%) лично наблюдали снижение работоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма, каждый пятый (20%) сталкивался с несчастными случаями на производстве. Более трети (38%) становились свидетелями ДТП из-за пьяных водителей, еще 33% респондентов были свидетелями других правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.
Более четверти участников исследования знают детей, оставшихся без попечения родителей из-за алкоголизма (29%), и лично сталкивались с жестоким обращением и насилием в семье из-за чрезмерного употребления алкоголя (27%), еще 22% знают случаи рождения детей с патологиями из-за злоупотребления алкоголя родителями. Почти половина респондентов (46%) сталкивались со случаями болезней и летального исхода из-за алкоголизма, 28% лично знают случаи отравления некачественным алкоголем. Около половины (44%) наблюдали семейные конфликты и разводы, почти столько же (42%) лично сталкивались с потерей работы и жилья из-за пьянства.
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