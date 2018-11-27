Кризис

Доля просрочки по кредитным картам в Свердловской области выросла до 14,8%

В Свердловской области в III квартале 2018 года доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней к общему объему действующих кредитов данного типа составила 14,8%, увеличившись на 2 процентных пункта (в III квартале 2017 года — 12,8%). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на результаты своего исследования.



Несмотря на рост, по данному показателю область входит в число лидеров среди регионов России, где средняя доля просроченной задолженности за отчетный период составила 16,4%, сократившись на 3,8 процентного пункта (в 3 кв. 2017 года — 20,2%).



«Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 годах, и в настоящее время в ситуации с «плохими» долгами наступила стабилизация. При этом самые высокие темпы сокращения просроченной задолженности демонстрирует сегмент кредитных карт. Это объясняется прежде всего тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе, благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. Таким образом, кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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