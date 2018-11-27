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Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 5 коп.
27 ноябрь 2018 (14:42)
УрБК, Москва, 27.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 27,28 коп. до 66,78 руб., курс евро — на 5,62 коп. до 75,62 руб.
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