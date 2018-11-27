Новости дня

В Свердловской области 29 ноября ожидается снегопад

УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. По информации синоптиков, 29 ноября 2018 года на востоке Свердловской области и в Курганской области ожидается сильный снег. В Ханты-Мансийском автономном округе — сильный снег и метель. На юге Тюменской области — сильный снег и ветер до 18 м/с.



«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон», — говорится в сообщении «Уралуправтодора».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: