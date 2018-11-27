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В Свердловской области 29 ноября ожидается снегопад
27 ноябрь 2018 (13:34)
УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. По информации синоптиков, 29 ноября 2018 года на востоке Свердловской области и в Курганской области ожидается сильный снег. В Ханты-Мансийском автономном округе — сильный снег и метель. На юге Тюменской области — сильный снег и ветер до 18 м/с.
«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон», — говорится в сообщении «Уралуправтодора».
«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон», — говорится в сообщении «Уралуправтодора».
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