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В правительстве РФ признали проблему нелегального импорта санкционных товаров из Европы

УрБК, Москва, 27.11.2018. В правительстве РФ признали, что проблема незаконного проникновения на российский рынок товаров из Европы, попадающих под ограничительные меры Москвы, сохраняется, хотя профильные ведомства энергично борются с контрабандой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.



«Скажу откровенно, ситуация сложная. В результате недобросовестных действий наносится серьезный ущерб российской экономике», — отметил Сергей Приходько.



При этом он подчеркнул, что «проблема незаконного проникновения на наш рынок упомянутой продукции находится на постоянном контроле, по этой теме ведется постоянный диалог с партнерами по Евразийскому союзу».



На вопрос, будет ли российская сторона поднимать эту тему на предстоящей во вторник в Минске встрече глав правительства ЕврАзЭС, С. Приходько ответил утвердительно.



«Конкретные аспекты указанной проблемы являются предметом обсуждения практически на каждом заседании Евразийского межправсовета», — сказал первый замглавы аппарата правительства.



Он также отметил, что «параллельно принимаются энергичные меры по линии российских профильных ведомств, прежде всего, ФСТ России, Россельхознадзора и Роспотребнадзора в целях пресечения контрабандных потоков».

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