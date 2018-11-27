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Банк России внес изменения в состав временной администрации Уралтрансбанка

УрБК, Москва, 27.11.2018. Приказом Банка России от 26 ноября 2018 года был уточнен состав временной администрации ПАО «Уралтрансбанк». Об этом свидетельствует документ на сайте регулятора.



Заместителем руководителя временной администрации назначена Галина Ковалева — заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».



Кроме того, список членов временной администрации пополнила ведущий эксперт отдела финансирования мероприятий по оздоровлению кредитных организаций Департамента управления активами государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Ирина Бобкова.



Напомним, Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка 25 октября 2018 года. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. 19 ноября регулятор подал заявление о банкротстве Уралтрансбанка.



Основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.

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