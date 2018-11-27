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Застройщики Екатеринбурга не хотят работать на бюджетных объектах

УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. Депутат Екатеринбургcкой городской думы (ЕГД) и гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий, выступая на заседании ЕГД, объяснил, что подрядчики не заявляются на муниципальный конкурс по строительству культурного центра «Эрмитаж-Урал», поскольку он убыточен.



«Я знаю мнение всех подрядчиков Екатеринбурга: мы больше на бюджетные объекты не придем работать. Есть две крайности в строительстве — это завышенная сметная стоимость, которую ни в коем случае допускать нельзя, потому что люди получают незаработанные деньги. И второе — крайне заниженная сметная стоимость, которая не отражает реальных затрат на строительство. Строитель, который выполняет работу честно, должен заработать на материалы, зарплату и, самое главное, — на выплату всех налогов», — отметил Владимир Крицкий.



По его словам, чтобы решить эту проблему, необходимо заново пересчитывать стоимость строительства культурного центра.



«Устанавливая заниженную стоимость, мы либо толкаем строителей к тому, что к окончанию работ они не заплатят налоги и станут банкротами, либо сами себя вводим в заблуждение. Подрядчики, проанализировав смету, пришли к выводу, что объект заведомо убыточен. Надо садиться, разбираться в стоимости объекта, Счетную палату привлекать», — отметил Владимир Крицкий.



Напомним, что администрация Екатеринбурга в начале ноября уже в четвертый раз объявила тендер на реконструкцию объекта: «Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» в г. Екатеринбурге (Культурно-просветительский центр Эрмитаж-Урал в районе ЕМИИ по улице Вайнера, 11)». Стоимость работ составляет 217,2 млн руб.

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