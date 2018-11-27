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С начала 2018 года в Тюменской области возбуждено два уголовных дела по фактам хищения металлических уголков с опор ЛЭП

УрБК, Тюмень, 27.11.2018. С начала 2018 года в Тюменской области возбуждено два уголовных дела по фактам хищения металлических уголков с опор линий электропередачи филиала ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири.



Кража элементов конструкций ЛЭП и приведение в негодность объектов электроэнергетики — преступления, которые в соответствии с Уголовным кодексом РФ караются лишением свободы на срок до семи лет. Об этом сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.



Выход из строя ЛЭП может стать причиной перебоев в электроснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий, а также повлиять на надежность транзита электроэнергии между регионами. Могут пострадать и сами правонарушители — магистральные ЛЭП находятся под напряжением 110-500 кВ.



«В последние годы процент раскрываемости подобных преступлений стабильно растет, а суды выносят жесткие обвинительные приговоры. Для предотвращения краж ФСК ЕЭС совместно с полицией выполняет комплекс специальных мероприятий. Так, проводятся не только плановые и внеплановые обходы трасс линий электропередачи, но и рейды по пунктам приема лома. Энергообъекты комплектуются инженерно-техническими средствами охраны, в том числе системами периметральной сигнализации и видеонаблюдения», — указано в сообщении.



Стоит напомнить, что в охранных зонах воздушных линий 110-500 кВ запрещается совершать какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электросетей, привести к их повреждению или несчастным случаям, возникновению пожароопасных ситуаций. В частности, нельзя пытаться демонтировать составные части опор; набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; вести разработку и вывоз грунта (песка, торфа, земли); загромождать проходы и проезды к ЛЭП. При этом охранной зоной считается территория вдоль всей трассы линии электропередачи шириной от 20 м до 30 м.

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