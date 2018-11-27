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В III квартале суммарный эффект от рационализаторских предложений на ММК составил 53,6 млн рублей
27 ноябрь 2018 (11:08)
УрБК, Магнитогорск, 27.11.2018. За III квартал 2018 года на Магнитогорском металлургическом комбинате от внедрения рационализаторских предложений получен суммарный экономический эффект в размере 53,6 млн руб.
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», за отчетный период экспертными комиссиями рассмотрено 1 тыс. 524 идеи. Одобрено к внедрению 1 тыс. 016 идей, что составляет 66,6% от поданных идей (58,5% за аналогичный период 2017 года).
Охране труда и промышленной безопасности были посвящены 28,02% поданных идей, экономии материально-технических ресурсов — 12,73% идей, энергоэффективности — 9,45% идей. Еще половина идей (49,8%) посвящена прочим направлениям деятельности компании.
Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализации и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. В 2018 году продолжается последовательная работа по привлечению работников к техническому творчеству. В III квартале количество авторов, подававших идеи, составило 346 человек. За этот период было выплачено около 3,5 млн руб. авторских вознаграждений.
Вовлеченность (процент числа авторов идей от числа работников) персонала в рационализаторскую деятельность за 9 месяцев текущего года составила в цехах главного металлурга — 4,44%, в цехах главного прокатчика — 4,27%, в энергетических цехах комбината — 18,08%, по прочим направлениям — 6,3%. Вовлеченность в среднем по ПАО «ММК» составила 6,59%.
В целях совершенствования рационализаторской работы ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» с вручением победителям дипломов и денежных премий. На сменно-встречных собраниях освещают наиболее значимые идеи и рацпредложения, а также поздравляют победителей ежеквартальных конкурсов на лучшее рационализаторское предложение по решению проблемной темы.
Для поддержания высокого уровня творческой активности во внешней среде для студентов и выпускников вузов (студенты, бакалавры, специалисты, магистры и аспиранты) ПАО «ММК» ежегодно проводит конкурс «Лучшая квалификационная работа», победители которого, помимо премий и авторских отчислений, рекомендуются в управление кадров для приоритетного права на трудоустройство в ПАО «ММК».
Регулярно проводятся семинары по обмену опытом в сфере рационализаторской работы, цель которых — получить сплоченную команду новаторов, объединенную одной идеей: решать производственные проблемы быстро и нестандартно. Для упрощения подачи идей используются такие инструменты, как мобильное приложение «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента». Мобильное приложение позволяет легко подать и отследить идею без необходимости использования стационарного компьютера.
Реализован принцип «увидел возможность для улучшения — подал идею с места событий». Приложение максимально «облегчено» для удобства совместной работы всех специалистов и внешних экспертов, желающих поучаствовать в рационализаторской деятельности ПАО «ММК».
Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», за отчетный период экспертными комиссиями рассмотрено 1 тыс. 524 идеи. Одобрено к внедрению 1 тыс. 016 идей, что составляет 66,6% от поданных идей (58,5% за аналогичный период 2017 года).
Охране труда и промышленной безопасности были посвящены 28,02% поданных идей, экономии материально-технических ресурсов — 12,73% идей, энергоэффективности — 9,45% идей. Еще половина идей (49,8%) посвящена прочим направлениям деятельности компании.
Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализации и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. В 2018 году продолжается последовательная работа по привлечению работников к техническому творчеству. В III квартале количество авторов, подававших идеи, составило 346 человек. За этот период было выплачено около 3,5 млн руб. авторских вознаграждений.
Вовлеченность (процент числа авторов идей от числа работников) персонала в рационализаторскую деятельность за 9 месяцев текущего года составила в цехах главного металлурга — 4,44%, в цехах главного прокатчика — 4,27%, в энергетических цехах комбината — 18,08%, по прочим направлениям — 6,3%. Вовлеченность в среднем по ПАО «ММК» составила 6,59%.
В целях совершенствования рационализаторской работы ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» с вручением победителям дипломов и денежных премий. На сменно-встречных собраниях освещают наиболее значимые идеи и рацпредложения, а также поздравляют победителей ежеквартальных конкурсов на лучшее рационализаторское предложение по решению проблемной темы.
Для поддержания высокого уровня творческой активности во внешней среде для студентов и выпускников вузов (студенты, бакалавры, специалисты, магистры и аспиранты) ПАО «ММК» ежегодно проводит конкурс «Лучшая квалификационная работа», победители которого, помимо премий и авторских отчислений, рекомендуются в управление кадров для приоритетного права на трудоустройство в ПАО «ММК».
Регулярно проводятся семинары по обмену опытом в сфере рационализаторской работы, цель которых — получить сплоченную команду новаторов, объединенную одной идеей: решать производственные проблемы быстро и нестандартно. Для упрощения подачи идей используются такие инструменты, как мобильное приложение «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента». Мобильное приложение позволяет легко подать и отследить идею без необходимости использования стационарного компьютера.
Реализован принцип «увидел возможность для улучшения — подал идею с места событий». Приложение максимально «облегчено» для удобства совместной работы всех специалистов и внешних экспертов, желающих поучаствовать в рационализаторской деятельности ПАО «ММК».
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