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В III квартале суммарный эффект от рационализаторских предложений на ММК составил 53,6 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 27.11.2018. За III квартал 2018 года на Магнитогорском металлургическом комбинате от внедрения рационализаторских предложений получен суммарный экономический эффект в размере 53,6 млн руб.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», за отчетный период экспертными комиссиями рассмотрено 1 тыс. 524 идеи. Одобрено к внедрению 1 тыс. 016 идей, что составляет 66,6% от поданных идей (58,5% за аналогичный период 2017 года).



Охране труда и промышленной безопасности были посвящены 28,02% поданных идей, экономии материально-технических ресурсов — 12,73% идей, энергоэффективности — 9,45% идей. Еще половина идей (49,8%) посвящена прочим направлениям деятельности компании.



Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализации и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. В 2018 году продолжается последовательная работа по привлечению работников к техническому творчеству. В III квартале количество авторов, подававших идеи, составило 346 человек. За этот период было выплачено около 3,5 млн руб. авторских вознаграждений.



Вовлеченность (процент числа авторов идей от числа работников) персонала в рационализаторскую деятельность за 9 месяцев текущего года составила в цехах главного металлурга — 4,44%, в цехах главного прокатчика — 4,27%, в энергетических цехах комбината — 18,08%, по прочим направлениям — 6,3%. Вовлеченность в среднем по ПАО «ММК» составила 6,59%.



В целях совершенствования рационализаторской работы ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» и «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» с вручением победителям дипломов и денежных премий. На сменно-встречных собраниях освещают наиболее значимые идеи и рацпредложения, а также поздравляют победителей ежеквартальных конкурсов на лучшее рационализаторское предложение по решению проблемной темы.



Для поддержания высокого уровня творческой активности во внешней среде для студентов и выпускников вузов (студенты, бакалавры, специалисты, магистры и аспиранты) ПАО «ММК» ежегодно проводит конкурс «Лучшая квалификационная работа», победители которого, помимо премий и авторских отчислений, рекомендуются в управление кадров для приоритетного права на трудоустройство в ПАО «ММК».



Регулярно проводятся семинары по обмену опытом в сфере рационализаторской работы, цель которых — получить сплоченную команду новаторов, объединенную одной идеей: решать производственные проблемы быстро и нестандартно. Для упрощения подачи идей используются такие инструменты, как мобильное приложение «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента». Мобильное приложение позволяет легко подать и отследить идею без необходимости использования стационарного компьютера.



Реализован принцип «увидел возможность для улучшения — подал идею с места событий». Приложение максимально «облегчено» для удобства совместной работы всех специалистов и внешних экспертов, желающих поучаствовать в рационализаторской деятельности ПАО «ММК».

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