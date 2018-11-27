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За неделю с территории Свердловской области судебные приставы выдворили 86 иностранцев-нелегалов

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. За минувшую неделю судебные приставы Свердловской области выдворили за пределы РФ 86 иностранцев-нелегалов, нарушивших российское миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.



В основном это граждане государств ближнего зарубежья: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана. Все выдворенные иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ».



В качестве наказания суд постановил подвергнуть «нелегалов» принудительному выдворению за пределы России. Вновь попасть в страну они смогут только через пять лет. Судебными приставами граждане, подвергшиеся выдворению, были доставлены до пунктов пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово.



Всего с начала 2018 года за пределы Российской Федерации судебными приставами Свердловской области были принудительно выдворены 1 тыс. 970 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории России.

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