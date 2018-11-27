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«Уральские авиалинии» запустили спецпредложение на перелеты по маршруту Москва — Калининград — Москва
27 ноябрь 2018 (10:06)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила стоимость авиабилетов по маршруту Москва — Калининград — Москва. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Предложение действительно при покупке билета туда-обратно на вылеты до 20 декабря 2018 года только на рейсах У6-167/168 и У6-627/628. Стоимость билета по тарифу «Промо» — от 5 тыс. 850 руб., по тарифу «Эконом» — от 6 тыс. 850 руб.
Рейсы выполняются ежедневно. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Также авиакомпания продляет действие субсидированных тарифов до 31 декабря 2018 года. Субсидии распространяются на все рейсы по маршруту Москва — Калининград — Москва и Калининград — Москва — Калининград и действуют для следующих категорий пассажиров: от 1 тыс. 700 руб. в одну сторону — для граждан РФ в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов I группы всех возрастов и сопровождающих их лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов с детства II и III группы; от 1 275 руб. в одну сторону — для детей до 12 лет.
Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию.
Предложение действительно при покупке билета туда-обратно на вылеты до 20 декабря 2018 года только на рейсах У6-167/168 и У6-627/628. Стоимость билета по тарифу «Промо» — от 5 тыс. 850 руб., по тарифу «Эконом» — от 6 тыс. 850 руб.
Рейсы выполняются ежедневно. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Также авиакомпания продляет действие субсидированных тарифов до 31 декабря 2018 года. Субсидии распространяются на все рейсы по маршруту Москва — Калининград — Москва и Калининград — Москва — Калининград и действуют для следующих категорий пассажиров: от 1 тыс. 700 руб. в одну сторону — для граждан РФ в возрасте до 23 лет, женщин старше 55 лет и мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов I группы всех возрастов и сопровождающих их лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов с детства II и III группы; от 1 275 руб. в одну сторону — для детей до 12 лет.
Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию.
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