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Минэкономразвития в декабре не будет менять прогноз по ВВП, инфляции, рублю и нефти на 2019 год

УрБК, Санкт-Петербург, 27.11.2018. Минэкономразвития не планирует в декабре пересматривать прогноз по ВВП, инфляции, курсу рубля и цене на нефть на 2019 год. Ведомство считает, что показатели будут близки к нынешнему прогнозу, сообщает «Прайм» со ссылкой на слова главы министерства Максима Орешкина.



«Пока не планируем. В принципе, и по росту, и по инфляции, и по нефти, курсу более-менее, считаем, что вокруг этих показателей будет», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.



Текущий среднесрочный макропрогноз Минэкономразвития на 2019 год рассчитан исходя из среднегодовой цены на нефть в 63,4 долл. США за баррель, роста ВВП на 1,3%, среднегодового курса доллара США в 63,9 руб. и инфляции в 4,3%.



Максим Орешкин напомнил, что когда Минэкономразвития представило текущий прогноз по нефти, то подвергался критике. «Я помню, когда мы этот прогноз ставили, когда нефть была 80 долл. США за баррель, а все говорили, почему так мало ставите. А сейчас начинают говорить, почему так много поставили», — сказал М. Орешкин.



Что касается курса рубля, то поводов для сильных отклонений от прогноза также нет, уверен министр. «Во-первых, у нас нет каких-то кардинальных отклонений текущей ситуации от этих цифр. Мы находимся вблизи них. Поэтому здесь суетиться абсолютно не нужно», — добавил он.

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