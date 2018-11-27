В МЭС Западной Сибири определены лучшие профессиональные водители

Фотография предоставлена группой по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. В филиале ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири завершились двухдневные соревнования профессионального мастерства водителей.В мероприятии приняли участие четыре команды — представители Южного, Центрального, Восточного и Ямало-Ненецкого предприятий МЭС, сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.Соревнования включали проверку знаний правил дорожного движения и охраны труда, умения оказать первую медицинскую помощь, а также способности фигурного вождения на автомобилях «КамАЗ» и «ГАЗ» в зимних условиях.Первое место в соревнованиях заняла команда Восточного предприятия. Лучшими водителями в индивидуальных номинациях стали представители того же предприятия — Юрий Пустильник и Виталий Гусев.