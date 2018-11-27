Новости дня
В МЭС Западной Сибири определены лучшие профессиональные водители
27 ноябрь 2018 (09:26)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. В филиале ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири завершились двухдневные соревнования профессионального мастерства водителей.
В мероприятии приняли участие четыре команды — представители Южного, Центрального, Восточного и Ямало-Ненецкого предприятий МЭС, сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.
Соревнования включали проверку знаний правил дорожного движения и охраны труда, умения оказать первую медицинскую помощь, а также способности фигурного вождения на автомобилях «КамАЗ» и «ГАЗ» в зимних условиях.
Фотография предоставлена группой по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири
Первое место в соревнованиях заняла команда Восточного предприятия. Лучшими водителями в индивидуальных номинациях стали представители того же предприятия — Юрий Пустильник и Виталий Гусев.
В мероприятии приняли участие четыре команды — представители Южного, Центрального, Восточного и Ямало-Ненецкого предприятий МЭС, сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.
Соревнования включали проверку знаний правил дорожного движения и охраны труда, умения оказать первую медицинскую помощь, а также способности фигурного вождения на автомобилях «КамАЗ» и «ГАЗ» в зимних условиях.
Фотография предоставлена группой по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири
Первое место в соревнованиях заняла команда Восточного предприятия. Лучшими водителями в индивидуальных номинациях стали представители того же предприятия — Юрий Пустильник и Виталий Гусев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В МЭС Западной Сибири в преддверии зимы обновили парк спецтехники
- Филиал ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири стал победителем в конкурсе профмастерства
- На энергообъектах ФСК в Западной Сибири повышен уровень противопожарной безопасности
- Сотрудники ФСК ЕЭС провели семинар по электробезопасности для представителей МЧС в Западной Сибири
- Энергетики ФСК в Западной Сибири приняли участие в праздновании Дня Победы