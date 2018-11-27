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В Свердловской области хотят построить завод по производству велосипедов

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. В Свердловской области хотят построить завод по производству велосипедов. С такой инициативой выступил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.



«Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым поставлена задача по развитию товаров народного потребления. Велосипедный спорт — один из любимых у свердловчан, и его популярность нарастает, как следствие, продажи этой техники в области ежегодно растут. В этой связи прорабатывается вопрос создания на территории Среднего Урала собственной производственной площадки», — сказал он.



В настоящее время рассматривается вопрос о запуске производства велосипедов в Свердловской области в ближайшие пять лет.



«Считаем, что вопрос создания современного производства качественных доступных средств передвижения весьма актуален для Среднего Урала. В ближайшие два года мы планируем на территории Белоярского района Свердловской области организовать частичную сборку велосипедов, с перспективой локализации», — отметил директор по направлению «МОТО» крупнейшего в Европе производителя мототехники — группы компаний «Веломоторс» Павел Шмидов.

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