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По итогам согласительных процедур свердловским муниципалитетам выделят дополнительно 2,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. По итогам согласительных процедур, проведенных в рамках работы над законопроектом о бюджете Свердловской области на 2019 год и плановый период, муниципалитетам региона дополнительно выделят 2,4 млрд руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Как сообщила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, по итогам балансировки почти на 3 млрд руб. дополнительно увеличены расходы областного бюджета. Большая часть этих средств будет направлена на ремонт и реконструкцию дорог, газификацию, строительство спортивных объектов, домов культуры, лечебных учреждений, поддержку многодетных семей и другие вопросы, обозначенные во время работы над бюджетом. Кроме того, законопроектом учтены дополнительные поступления из федерального бюджета.



«Основные параметры областного бюджета заложены с хорошим ростом: доходы запланированы на уровне 249,6 млрд руб., расходы — порядка 258 млрд руб. Кроме того, уже к третьему чтению в казне региона будут учтены около 24 млрд руб. из федерального бюджета», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.



Окончательно законопроект об областном бюджете на 2019 год и плановый период будет рассмотрен парламентом региона во втором и третьем чтении 4 декабря.

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