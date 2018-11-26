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В Челябинске состоится ознакомительная встреча глав регионов государств-членов ШОС

УрБК, Челябинск, 26.11.2018. В Челябинске 4-6 декабря порядка 30 руководителей заинтересованных регионов Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России обсудят вопросы содержательного наполнения и организационные модальности создаваемого Форума глав регионов ШОС. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Встреча будет организована при содействии Совета национальных координаторов Шанхайской организации сотрудничества.



В 2015 году губернатором Челябинской области Борисом Дубровским было озвучено предложение о проведении Форума глав регионов государств-членов ШОС. Российская инициатива по созданию и учреждению нового формата международного регионального взаимодействия получила всеобщую поддержку на заседании Совета глав государств-членов ШОС в июне 2017 года в Астане. На заседании Совета 10 июня 2018 года в Циндао была выражена позиция о проведении первого мероприятия в таком формате до конца 2018 года. В октябре на заседании глав правительств стран ШОС, проходящем в Душанбе, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пригласил представителей стран ШОС на ознакомительную встречу в Челябинск.



«Мы признательны нашим иностранным коллегам за поддержку инициативы по утверждению нового формата международного регионального взаимодействия — созданию Форума глав регионов стран ШОС. Такой формат направлен на формирование условий для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития. Ждем представителей государств на ознакомительной встрече, которая пройдет в Челябинске и будет посвящена теме межрегионального сотрудничества как фактора обеспечения устойчивого развития государств. Кроме деловой программы мероприятия мы готовим для гостей города экскурсионную программу по ведущим предприятиям столицы саммита ШОС в 2020 году», — отметил Б. Дубровский.



Деловая программа ознакомительной встречи запланирована на территории гостиничного комплекса «Березка». Для организации мероприятия на высоком уровне сформирован штат профессиональных переводчиков с китайского и английского языков, а также подготовлен корпус волонтеров со знанием иностранных языков и опытом работы на крупных международных мероприятиях, в том числе в рамках ВЭФ и ПМЭФ.



Форум является добровольным объединением руководителей, выступает в роли диалоговой площадки регионального уровня, рассматривает вопросы развития, взаимодействия стран ШОС на региональном уровне. Форум собирается не реже одного раза в год. Председательствование в Форуме осуществляет руководитель региона государства-члена ШОС, на территории которого проходит очередное заседание.

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