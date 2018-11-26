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В Асбесте организаторов финансовой пирамиды признали виновными в мошенничестве на сумму 39 млн рублей

Асбестовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Романа Матвеева, Зайтуне Гранкиной, Эльвиры Кандышевой. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному в особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе судебного следствия установлено, что Матвеев создал организацию ООО «Клуб предпринимателей», решив совершить хищение денежных средств, принадлежащих жителям Курганской, Свердловской и Тюменской областей.



Он использовал схему финансовой пирамиды, а именно перераспределяд денежные средства, получаемые от граждан, частично для поддержания схемы деятельности организации, а также для удовлетворения своих личных корыстных потребностей. Мужчина создал сеть офисов в Кургане, Ишиме, Тюмени, Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле. Там он проводил презентации, семинары, вебинары. Кроме того, использовал принципы сетевого маркетинга.



Матвеев обещал вкладчикам увеличение вложенной суммы за 2 месяца как минимум в 4-кратном размере. Мужчина убеждал людей, что деньги направлялись в крупные проекты: биржи, золотоносные месторождения, нефтяные промыслы.



Первоначально Матвеев действовал единолично на территории Курганской области в период с июля по сентябрь 2012 года, причинив ущерб потерпевшим на сумму свыше 4,7 млн руб. В дальнейшем он привлек к совершению преступлений Гранкину и Кандышеву.



В результате действий подсудимых 773 выявлено потерпевших, причинен ущерб на общую сумму свыше 39,1 млн руб.



Асбестовский городской суд назначил наказание Роману Матвееву наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Зайтуне Гранкиной — в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года; Эльвире Кандышевой — в виде 2 лет 6 месяцев лишения своды условно с испытательным сроком 2 года.

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