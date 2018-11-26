Новости дня
В ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» выявлены нарушения из-за троекратного завышения оплаты за электричество в общежитии
26 ноябрь 2018 (17:27)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Сухоложская городская прокуратура провела проверку правомерности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги жителям общежития, расположенном в доме № 9 по ул. Пушкинская в г. Сухой Лог.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» с июля 2018 года неправомерно выставляло счета жителям общежития за потребленную электроэнергию как проживающим в многоквартирных домах.
Организация нарушала требования закона, и это привело к троекратному завышению размера оплаты за потребленную электроэнергию: вместо 150-170 руб. в месяц платеж составлял 600-650 руб.
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» устранило нарушение законодательства и произвело перерасчет жителям общежития (83 квартир) с июля по октябрь 2018 года. Также ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» с июля 2018 года неправомерно выставляло счета жителям общежития за потребленную электроэнергию как проживающим в многоквартирных домах.
Организация нарушала требования закона, и это привело к троекратному завышению размера оплаты за потребленную электроэнергию: вместо 150-170 руб. в месяц платеж составлял 600-650 руб.
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» устранило нарушение законодательства и произвело перерасчет жителям общежития (83 квартир) с июля по октябрь 2018 года. Также ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «ЭнергосбыТ Плюс» оштрафовали на 650 тыс. рублей за нарушение закона о защите конкуренции
- Прокуратура уличила ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в незаконном начислении платы за жилищные услуги
- В Ивделе жителям ветхих домов незаконно начислялась плата за электроэнергию
- «Энергосбыт плюс» незаконно начислило жителям Ирбита 15 млн рублей за электроэнергию
- Филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» незаконно направлял жителям Красноуральска единые квитанции за электричество и капремонт