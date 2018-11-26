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В ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» выявлены нарушения из-за троекратного завышения оплаты за электричество в общежитии

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Сухоложская городская прокуратура провела проверку правомерности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги жителям общежития, расположенном в доме № 9 по ул. Пушкинская в г. Сухой Лог.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, установлено, что ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» с июля 2018 года неправомерно выставляло счета жителям общежития за потребленную электроэнергию как проживающим в многоквартирных домах.



Организация нарушала требования закона, и это привело к троекратному завышению размера оплаты за потребленную электроэнергию: вместо 150-170 руб. в месяц платеж составлял 600-650 руб.



ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» устранило нарушение законодательства и произвело перерасчет жителям общежития (83 квартир) с июля по октябрь 2018 года. Также ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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