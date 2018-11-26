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Более 900 жителей и гостей Южного Урала посетили концерт Николая Луганского, организованный Группой ЧТПЗ
26 ноябрь 2018 (17:10)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В Челябинском государственном академическом театре оперы и балета им. М. И. Глинки по инициативе и при финансовой поддержке акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова состоялся концерт народного артиста России Николая Луганского. Более 900 зрителей посетили выступление одного из лучших пианистов мира, сообщает пресс-служба Группы.
В числе гостей музыкального вечера «Группа ЧТПЗ приглашает» — сотрудники компании, студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», студенты Челябинского института культуры, ученики Детской школы вокального искусства, жители и гости Южного Урала.
«Я с большим удовольствием принял приглашение выступить в Челябинске, в котором не был более восьми лет. И для меня стало приятной неожиданностью, что организатором концерта является Челябинский трубопрокатный завод. Отрадно, что есть такие люди, как акционеры компании, которые любят классическую музыку и дарят возможность приобщиться к искусству коллегам, трудящимся и всей челябинской публике. Здесь очень душевная атмосфера», — поделился впечатлениями Н. Луганский.
По инициативе народного артиста России состоялась экскурсия на Челябинский трубопрокатный завод и знакомство с Белой металлургией Группы ЧТПЗ. Н. Луганскому показали цех по производству труб большого диаметра «Высота 239» и завод по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО».
На память артист написал в книге отзывов ЧТПЗ: «Огромное, очень радостное впечатление. Хочется прийти сюда снова. Так держать!».
В числе гостей музыкального вечера «Группа ЧТПЗ приглашает» — сотрудники компании, студенты корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», студенты Челябинского института культуры, ученики Детской школы вокального искусства, жители и гости Южного Урала.
«Я с большим удовольствием принял приглашение выступить в Челябинске, в котором не был более восьми лет. И для меня стало приятной неожиданностью, что организатором концерта является Челябинский трубопрокатный завод. Отрадно, что есть такие люди, как акционеры компании, которые любят классическую музыку и дарят возможность приобщиться к искусству коллегам, трудящимся и всей челябинской публике. Здесь очень душевная атмосфера», — поделился впечатлениями Н. Луганский.
По инициативе народного артиста России состоялась экскурсия на Челябинский трубопрокатный завод и знакомство с Белой металлургией Группы ЧТПЗ. Н. Луганскому показали цех по производству труб большого диаметра «Высота 239» и завод по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО».
На память артист написал в книге отзывов ЧТПЗ: «Огромное, очень радостное впечатление. Хочется прийти сюда снова. Так держать!».
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