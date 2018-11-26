Бездоказательная теорема развития

Прошло ровно два месяца с момента назначения бывшего замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского на пост главы Екатеринбурга. Ожидалось, что А. Высокинский представит программу своей работы на новой должности. До настоящего времени конкретного плана никто так и не увидел.Напомним, что новый глава Екатеринбурга был назначен 25 сентября 2018 года. В тот день он оказался не готов озвучить свою стратегию развития муниципалитета. В том числе Александр Высокинский не смог представить решений проблем, оставшихся после его предшественников (о чем ранее писал УрБК). Молчание нового главы города продлилось около месяца, после чего с конца октября 2018 года А. Высокинский начал выступать с регулярными заявлениями, собрав которые можно оценить взгляды градоначальника на развитие города.Сразу после своего назначения на пост главы Екатеринбурга Александр Высокинский твердо смог ответить только на вопрос о своем участии в заявочной кампании города на право получения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.Будучи заместителем губернатора, он входил в состав оргкомитета по продвижению заявки уральской столицы. Выходить из этой работы он не собирался и участвовал во всех ключевых поездках, связанных с ЭКСПО-2025, вместе со своими новыми подчиненными.На идее проведения выставки базировались многие городские проекты: новый район на ВИЗе, строительство второй линии метро, транспортная реформа. Вокруг этих объектов, в том числе, и выстраивались заявления А. Высокинского о развитии города.В минувшую пятницу, 23 ноября 2018 года, Екатеринбург заявочную кампанию проиграл. Выставку получила Осака (Япония). Но надежды на осуществление заявленных проектов у главы города остались.«Мы не останавливаемся. Достаточно детально проговорили с Евгением Владимировичем Куйвашевым, губернатором Свердловской области. Мы проектируем новый район. Будем смотреть, что будет с точки зрения метро. Потому что мы говорили с коллегами из федерального центра, и, собственно, позиция Евгения Владимировича [Куйвашева] заключается в следующем: раз обещали горожанам — давайте делать. Может быть, это будет медленней, но делать. Поэтому тут проект не останавливается, проект будет двигаться дальше», — заявил А. Высокинский, не уточнив сроков.Как следует из его слов, областные и городские власти рассчитывают получить средства на строительство нового района и второй ветки метро из федерального бюджета. Однако такие предположения идут в разрез с позицией федерального центра, которую неоднократно озвучивал бывший мэр Екатеринбурга, сенатор Аркадий Чернецкий.По его словам, тенденция в стране сложилась таким образом, что регионы и муниципалитеты получают средства на развитие только под определенное событие. Примером тому стал чемпионат мира по футболу в 2018 году, а также подготовка к саммитам ШОС и БРИКС в соседнем Челябинске.Серьезных аргументов в противовес словам А. Чернецкого новый глава Екатеринбурга не привел.При отсутствии средств на метро, а также на приведение в порядок других видов общественного транспорта (ОТ), власти Екатеринбурга задумали построить канатную дорогу.Впервые об этом проекте А. Высокинский заявил 12 ноября 2018 года, сославшись на опыт Нью-Йорка, где он побывал во время заявочной кампании на ЭКСПО-2025. При этом глава города рассматривает канатную дорогу в качестве альтернативы традиционным видам общественного транспорта. В первую очередь — трамваев. Основным преимуществом проекта, как утверждал глава города, является его относительно низкая стоимость. Для реализации проекта муниципалитет начал искать частных инвесторов.В городе инициативу Александра Высокинского восприняли неоднозначно. Один из соавторов новой маршрутной сети для общественного транспорта Владимир Злоказов прямо раскритиковал проект.«Любое городское транспортное сооружение, расположенное над землей, будет находиться напротив чьих-то окон, а также нависать в небе над людьми, находящимися на улице. Я лично не считаю, что подобное визуальное замусоривание ландшафта в Екатеринбурге оправданно, особенно в центре. Продавцов канатных дорог я наблюдаю на всех форумах, где обсуждается транспорт. Это такие современные «продавцы змеиного масла», на мой взгляд», — писал В. Злоказов на своей странице в Facebook.Впрочем, в данной ситуации примечателен не сам проект, а тот факт, что это было практически единственным предложением А. Высокинского в рамках подготовки города к транспортной реформе. В то же время в общественном транспорте города накопились системные проблемы, которые возможно решить только за счет крупных финансовых вливаний. Но дополнительных средств, как было сказано выше, после проигрыша заявки ЭКСПО-2025 не предвидится.Из-за отсутствия четко обозначенных источников финансирования все ранее упомянутые проекты (заявленные еще в период борьбы за выставку) можно отнести скорее к теоретической части программы А. Высокинского.С первой же крупной практической задачей администрация Екатеринбурга не справилась. После первых серьезных снегопадов центр города и основные магистрали оказались полностью парализованными. Наиболее сложной ситуация на дорогах была 23 ноября 2018 года — в тот день когда Александр Высокинский вместе с несколькими подчиненными ожидал итогов голосования в Париже.Как полагают автомобилисты, причиной пробок стало неудовлетворительное качество уборки городских улиц. В настоящее время прокуратура проверяет эффективность работы дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ).Вернувшись из Парижа, А. Высокинский пообещал изменить систему уборки снега на улицах, а также раздать районным ДЭУ по 100 млн руб. на расширение штата и уборку снега. Почему вопросами уборки городских улиц в зимний период в горадминистрации не озаботились раньше, вопрос открытый. Как скоро будут проработаны новые регламенты уборки и когда будут выделены дополнительные средства на эти цели, также непонятно.Следует отметить, что и у предшественников А. Высокинского тоже не получалось эффективно бороться с последствиями снегопада, несмотря на попытки изменить регламент или нарастить количество техники.В целом же по итогам двух месяцев работы Александра Высокинского создается впечатление, что глава Екатеринбурга по-прежнему работает в большей степени на проекты ЭКСПО-2025, нежели по насущным и реальным проблемам города.