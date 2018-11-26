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Официальный курс доллара США вырос на 84 коп., евро — на 62 коп.
26 ноябрь 2018 (16:29)
УрБК, Москва, 26.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 84,08 коп. до 66,50 руб., курс евро — на 62,70 коп. до 75,56 руб.
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