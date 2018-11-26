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В России спрос на новогодние туры снизился на 30% к уровню прошлого года

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Доля россиян, которые купили по раннему бронированию туры на новогодние праздники (с 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года), на 30% ниже, чем в такой же период годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру со ссылкой на данные собственного исследования.



При этом цены на путевки за рубеж прибавили в цене 17%, а стоимость отдыха в России снизилась на 27%.



В десятку самых популярных стран, где любители пакетных туров проведут эти новогодние праздники, вошли Россия, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Кипр, Доминикана, Индия, Чехия, Испания и Турция. В прошлом в первой тройке были Россия, Индия и Чехия. Таиланд был на 11-м месте. Всегда популярный в турах Пхукет серьезно улучшил свои позиции и у самостоятельных туристов (спрос на авиабилеты вырос более чем в два раза).



Кроме Таиланда в эти новогодние праздники вырос спрос на туры на Кипр, в Испанию и Турцию. В прошлом году они не входили в топ-10 самых популярных стран у тех, кто летит отдыхать по путевке.



«Подешевели только туры по России. Зарубежные направления, которые попали в пятерку, прибавили в цене минимум 20%. При этом цены на авиабилеты внутри страны за год выросли в среднем на 6% — с 13 до 14 тыс. руб. за билет в обе стороны. Заграничные перелеты подорожали на 5%, с 26,2 тыс. до 27,4 тыс. руб.», — пояснили эксперты Туту.ру.



Что касается самостоятельных путешественников, то в этом сегменте спрос на поездки в новогодние праздники в этом году в среднем вырос на 7,5%. При этом на российские направления спрос увеличился почти на 9%, а на зарубежные — на 5,5%.



В число самых популярных российских городов для встречи Нового года (с вылетом из Москвы) вошли Сочи, Симферополь, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.



Пятерку самых популярных стран для встречи Нового года (по раннему бронированию) составили Узбекистан, Армения, Чехия, Молдавия, Германия. В прошлом году в это же время наиболее популярными были Молдавия, Грузия, Германия, Чехия, Испания.

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