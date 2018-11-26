«Уральские авиалинии» нарастили пассажиропоток

По итогам 10 месяцев 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 7 млн 804 тыс. 470 пассажиров, что на 14% больше аналогичного показателя 2017 года. Число выполненных рейсов за указанный период выросло на 12%. В ближайшей перспективе перевозчик увеличит свой авиапарк и расширит географию полетов за счет введения рейсов в Магадан, а также Японию и Индию.На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) пассажиропоток «Уральских авиалиний» в январе-октябре 2018 года составил почти 4 млн 275 тыс. человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — более 2 млн 058 тыс. человек, а по СНГ — свыше 1 млн 471 тыс. человек. Всего за этот период выполнено 52 тыс. 695 рейсов, что на 12% превышает показатель соответствующего периода 2017 года. Среди них на ВВЛ — 29 тыс. 251 рейс, на МВЛ — 13 тыс. 193, по СНГ — 10 тыс. 251. Пассажирооборот вырос на 14% и составил более 18 757 тыс. пасс. км.В октябре 2018 года услугами авиакомпании воспользовались 804 тыс. 767 пассажиров, что выше показателя 2017 года на 9%. На внутренних воздушных линиях перевезено 394 тыс. 420 человек, на международных воздушных линиях — 220 тыс. 816 человек и по ближнему зарубежью — 189 тыс. 531 человек.В октябре «Уральские авиалинии» выполнили 5 тыс. 453 рейса (+5% к показателю 2017 года), среди них 1 тыс. 427 рейсов на МВЛ, 2 тыс. 771 рейс на ВВЛ и 1 тыс. 255 рейсов по странам СНГ.О перспективах развития авиакомпании рассказал ее генеральный директор Сергей Скуратов в ходе торжественной церемонии вручения бизнес-премии «Человек года», где он стал победителем в главной номинации. В частности, по его словам, перевозчик планирует существенно пополнить свой авиапарк к 2025 году.Так, в ближайшее время «Уральские авиалинии» получат пять современных лайнеров Airbus Neo. Кроме того, перевозчик заключил контракт стоимостью 1,5 млрд долл. США на поставку 14 самолетов Boeing 737 MAX 8. Самолеты берутся в операционный лизинг и будут новыми — прямо с конвейера. Таким образом, к 2025 году количество воздушных судов авиакомпании вырастет до 70.Также организация планирует продолжить работу по расширению маршрутной сети. В частности, с декабря самолеты «Уральских авиалиний» будут летать в Японию, а с апреля 2019 года — в Индию. Кроме того, будет открыт беспересадочный рейс Екатеринбург — Магадан.«С марта мы начинаем продажи на рейс Мумбаи — Москва, считаем это направление многообещающим. В этом году открываем полеты в Японию — добраться туда можно будет из Екатеринбурга через Владивосток, и планируем расширять сообщение с Китаем. Китай — перспективный рынок, который будет увеличиваться. Сейчас количество частот и перевозчиков между Россией и Китаем лимитировано, но объемы постепенно растут, и наша доля тоже будет увеличиваться», — пояснил журналистам Сергей Скуратов.Отметим, что авиакомпания «Уральские авиалинии» второй год подряд удостоилась престижной премии National Geographic Traveler, организованной журналом «National Geographic Traveler». Перевозчик занял третье место в номинации «Лучшая российская авиакомпания». Церемония вручения наград премии состоялась 21 ноября в Москве.