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Коллектив «Уральских пельменей» вновь не смог оспорить решение по иску к Сергею Нетиевскому на 39 млн рублей

26 ноябрь 2018 (15:56)

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы творческого объединения «Уральские пельмени» и оставил в силе решение о признании требований коллектива к своему бывшему директору Сергею Нетиевскому на сумму 39 млн руб. необоснованными. Об этом сообщает пресс-служба С. Нетиевского.

«Мы представили суду все доказательства, обосновали все расходы по производству концертов в Екатеринбурге. Суд их принял и отказал моим бывшим коллегам в полном объеме уже в третий раз, как и следовало ожидать», — пояснил С. Нетиевский.

Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб.

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