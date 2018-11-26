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Toyota отзывает в России более 400 кроссоверов из-за возможных нарушений при их производстве

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. ООО «Тойота Мотор» объявило об отзыве в России 423 кроссоверов Toyota C-HR, произведенных с 18 июня по 28 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что один или несколько крепежных болтов подшипников задней ступицы могли быть недостаточно затянуты во время производственного процесса.



«Ослабление затяжки крепежных болтов подшипников задней ступицы может привести к их откручиванию и потере и стать причиной повреждения компонентов задней тормозной системы или отсоединения задних колес. Это может привести к снижению тормозной эффективности или к потере устойчивости автомобиля, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения аварии», — говорится в сообщении.



На транспортных средствах будет выполнена проверка болтов крепления подшипников задней ступицы и замена при необходимости. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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