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Жителя Екатеринбурга будут судить за попытку стать номинальным директором трех юрлиц

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя уральской столицы. Он обвиняется в трех эпизодах преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице», сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, в мае обвиняемый обратился в налоговый орган с просьбой зарегистрировать на свое имя три юридических лица — компании, которые якобы должны были осуществлять деятельность в сфере грузоперевозок и строительных услуг. Сотрудники налогового органа, видя неуверенность, с которой молодой человек предоставил им три пакета документов, стали задавать ему вопросы относительно того, чем будут заниматься новообразованные юридические лица. Обвиняемый не смог ответить ни на один из заданных ему вопросов, что вызвало у сотрудников налогового органа обоснованные подозрения.



О возникших подозрениях они передали информацию в правоохранительные органы. В итоге следователем СКР по факту незаконного использования документов для образования юридических лиц было возбуждено уголовное дело.



В ходе следствия обвиняемый свою вину признал и пояснил, что за номинальное директорство ему было предложено несколько тысяч рублей, поэтому он, стеснённый в средствах, не задумываясь выразил желание предоставить свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. При этом назвать того, кто ему предложил подзаработать незаконным способом, он затруднился, поскольку знал только имя данного человека. В этой связи материалы в отношении неустановленного лица, выступившего инициатором создания трёх юридических лиц, выделены в отдельное производство.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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