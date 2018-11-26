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За 9 месяцев 2018 года индекс промышленного производства в стране снизился на 0,3 процентного пункта

УрБК, Москва, 26.11.2018. Значение индекса промышленного производства изменяется в очень широком диапазоне: от 119,8% в Астраханской области до 93,3% в Карачаево-Черкесской Республике. Промышленное производство в январе-сентябре 2018 года выросло в 62 субъектах РФ, в одном не изменилось и в 22 снизилось.



Как сообщается в материалах рейтинга регионов РФ по динамике промышленного производства, подготовленном РИА «Новости», в промышленном секторе в последнее время сохраняется позитивная динамика, хотя темпы роста немного замедляются. По итогам девяти месяцев 2018 года индекс промышленного производства в РФ составил 103,0%, что несколько ниже, чем за аналогичный период 2017 года (103,3%). При этом региональном разрезе ситуация отличается неоднородностью — в ряде регионов темпы роста существенно опережают общероссийский уровень, а в ряде, напротив, зафиксирован спад.



Из 62 регионов, где промышленное производство выросло, в пяти темпы роста превысили 10%. В группу лидеров входят Астраханская область, Республика Алтай, Тамбовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и г. Севастополь.



Наиболее существенно промышленное производство снизилось в Ненецком автономном округе, Республике Северная Осетия — Алания и в Карачаево-Черкесской Республике.



Индекс промышленного производства по стране в целом по итогам января-сентября 2018 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 0,3 процентного пункта. Позитивная динамика показателя зафиксирована только в 33 регионах, а 52 субъектах РФ индекс промышленного производства снизился. Наиболее существенно, более чем на 20 процентных пунктов, индекс промышленного производства снизился по сравнению с итогами девяти месяцев 2017 года в Архангельской области, Республике Дагестан и в Еврейской автономной области. Более чем на 10 процентных пунктов индекс промышленного производства вырос в четырех регионах: в г. Севастополь — на 14,6 п.п. до 114,1%, в Республике Алтай — на 11,9 п.п. до 117,4%, в Республика Бурятия — на 11,6 п.п. до 103,2% и в г. Москва — на 10,2% до 109,6%.



Ожидается, что до конца года темпы роста промышленного производства будут колебаться в пределах 2-3%. В целом по итогам года рост промышленного производства составит около 2,5%.

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