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Финансовый эквивалент счастья в Екатеринбурге составляет 173 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. 173 тыс. руб. в месяц хватит для счастья среднестатистическому жителю Екатеринбурга. В Челябинске для счастья нужно 176 тыс. руб., сообщается в опросе SuperJob, проведенном среди жителей крупнейших городов России.



Жители столицы Приморья оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тыс. руб. в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края. Москва на втором месте рейтинга. Для счастья столичным жителям нужно 207 тыс. руб., что составляет 11 МРОТ, утвержденных в Москве на 1 ноября 2018 года. Среднестатистический житель Ростова-на-Дону будет счастлив, получая около 203 тыс. руб. ежемесячно, что составляет более 17 МРОТ для региона.



Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга: запросы жителей Северной столицы составляют 160 тыс. руб. или 9,4 МРОТ, что является достаточно скромным показателем для нашего рейтинга. Ниже эквивалент счастья, рассчитанный в МРОТ, только в Новокузнецке. Он составляет 9 МРОТ Кемеровской области, или 136 тыс. руб. в месяц. Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные. Респонденты из этих городов будут счастливы, имея на руках по 116 тыс. руб. ежемесячно или чуть более 10 МРОТ для Республики Татарстан и Оренбургской области соответственно.

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