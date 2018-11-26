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В Свердловской области в аэропорту Кольцово задержали более 700 кг красной икры без сопроводительных документов
26 ноябрь 2018 (13:17)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В аэропорту Кольцово выявили незаконный канал поставки на территорию Свердловской области контрафактной икры лососевых пород рыб.
Как сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области, в ноябре 2018 года в аэропорту проведены оперативно-розыскные мероприятия. Были задержаны два организатора (граждане РФ) незаконного канала поставки более 700 кг икры лососевых пород рыб. Икра перевозилась в багажном отделении самолета, без соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов, маркировка на ёмкостях с провозимой продукцией отсутствовала. Груз следовал маршрутом: аэропорт в г. Петропавловск-Камчатский — аэропорт Шереметьево (г. Москва) — аэропорт Кольцово (г. Екатеринбург).
В изъятой продукции обнаружены патогенные микроорганизмы, золотистые стафилококки, плесневые грибы и дрожжи, которые являются опасными для жизни и здоровья населения.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям № 238 и 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Как сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области, в ноябре 2018 года в аэропорту проведены оперативно-розыскные мероприятия. Были задержаны два организатора (граждане РФ) незаконного канала поставки более 700 кг икры лососевых пород рыб. Икра перевозилась в багажном отделении самолета, без соответствующих ветеринарно-сопроводительных документов, маркировка на ёмкостях с провозимой продукцией отсутствовала. Груз следовал маршрутом: аэропорт в г. Петропавловск-Камчатский — аэропорт Шереметьево (г. Москва) — аэропорт Кольцово (г. Екатеринбург).
В изъятой продукции обнаружены патогенные микроорганизмы, золотистые стафилококки, плесневые грибы и дрожжи, которые являются опасными для жизни и здоровья населения.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям № 238 и 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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