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В Екатеринбурге в выходные дни на дороги вышло 462 единицы снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В выходные с последствиями снегопадов на региональных трассах работали 462 единицы снегоуборочной техники. По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, с 23 по 25 ноября на Среднем Урале выпало от 4,5 до 5,5 см снега, температура воздуха колебалась от -7 до -21 градуса Цельсия.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, всего на дороги области вышли 220 комбинированных дорожных машин, 52 автомобиля с отвалом, 98 автогрейдеров и 92 трактора. В ночное время автотрассы очищали 258 единиц техники: 187 комбинированных дорожных машин, 42 машины с отвалом, 6 автогрейдеров и 23 трактора.



За выходные дни ГКУ СО «Управление автодорог» выдано 100 предписаний подрядным организациям на ликвидацию недостатков по зимнему содержанию.

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