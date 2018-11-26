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В Екатеринбурге в выходные дни на дороги вышло 462 единицы снегоуборочной техники
26 ноябрь 2018 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. В выходные с последствиями снегопадов на региональных трассах работали 462 единицы снегоуборочной техники. По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, с 23 по 25 ноября на Среднем Урале выпало от 4,5 до 5,5 см снега, температура воздуха колебалась от -7 до -21 градуса Цельсия.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, всего на дороги области вышли 220 комбинированных дорожных машин, 52 автомобиля с отвалом, 98 автогрейдеров и 92 трактора. В ночное время автотрассы очищали 258 единиц техники: 187 комбинированных дорожных машин, 42 машины с отвалом, 6 автогрейдеров и 23 трактора.
За выходные дни ГКУ СО «Управление автодорог» выдано 100 предписаний подрядным организациям на ликвидацию недостатков по зимнему содержанию.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, всего на дороги области вышли 220 комбинированных дорожных машин, 52 автомобиля с отвалом, 98 автогрейдеров и 92 трактора. В ночное время автотрассы очищали 258 единиц техники: 187 комбинированных дорожных машин, 42 машины с отвалом, 6 автогрейдеров и 23 трактора.
За выходные дни ГКУ СО «Управление автодорог» выдано 100 предписаний подрядным организациям на ликвидацию недостатков по зимнему содержанию.
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