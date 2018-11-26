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Жительница Екатеринбурга подала в суд на АО «НПФ «Лукойл-Гарант» за подделку ее подписи

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Екатеринбурженка случайно нашла свои пенсионные отчисления в чужом пенсионном фонде.



Как сообщает пресс-служба областного суда, жительница Екатеринбурга Татьяна М. в 2009 году перевела свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд АО «Ханты-Мансийский НПФ». В марте 2017 года женщина внезапно узнала о том, что договор с фондом был расторгнут, а ее накопления переведены в другой пенсионный фонд — АО «НПФ «Лукойл-Гарант», при этом в новом договоре подделана ее подпись.



Татьяна М. обратилась в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к АО «НПФ «Лукойл-Гарант», в котором просила суд обязать «Лукойл-Гарант» прекратить незаконную обработку ее персональных данных, признать договор обязательного пенсионного страхования и заявление о переходе в АО НПФ «Лукойл-Гарант» недействительными. Также Татьяна просила суд применить последствия недействительной сделки, обязать ответчика в срок не позднее 30 дней со дня получения решения суда передать АО «Ханты-Мансийский НПФ» средства пенсионных накоплений, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. и судебные расходы.



Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга исковые требования Татьяны М. удовлетворены частично. Поскольку часть исковых требований была выполнена ответчиком еще до решения суда, в возложении обязанности по возвращению денежных средств истца в первый НПФ, отказано. Спорный договор об обязательном пенсионном страховании суд признал недействительным. С акционерного общества в пользу истца взысканы судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований к АО «НПФ «Лукойл-Гарант» отказано.



Истец не согласилась с таким решением суда первой инстанции и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, который оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений.

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