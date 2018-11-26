Кризис

Банк России усложнит выдачу кредитов

Банки будут оценивать уровень долговой нагрузки клиента даже при выдаче ссуды от 10 тыс. рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на информацию Банка России.



С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Причем информацию об уровне дохода нужно будет подтвердить — сейчас это необходимо лишь при согласовании крупных кредитов.



Впрочем, до октября 2020 года для займов на сумму до 50 тыс. рублей и автокредитов будет действовать упрощенный порядок выдачи. В этот период для расчета долговой нагрузки будет использоваться уровень дохода, указанный заемщиком в заявлении, — иными словами, его можно будет не проверять. В целом новация снизит уровень закредитованности населения, но увеличит время на принятие решения о выдаче ссуды и расходы банков, полагают участники рынка. Издержки кредитные организации переложат в цены услуг, и ставки из-за этого могут вырасти.



Показатель планируется использовать для установления надбавок к коэффициентам риска. Будет влиять он и на норматив достаточности капитала банка — в зависимости от уровня риска финансовая организация обязана создавать резервы по кредитам. Например, для ипотеки с маленьким первым взносом действует надбавка в размере 200% — значит резервы нужно создать в размере 200% от суммы займа. Для банка это расходы, а стало быть, кредитовать рискованного заемщика невыгодно.



Долговая нагрузка фиксирует, какую часть дохода гражданин тратит на погашение долгов ежемесячно. На 1 октября 2018 года средний PTI в России составлял 23,55%, пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Годом ранее PTI составлял 24,67% — то есть нагрузка на россиян немного уменьшилась. Но произошло это, вероятно, благодаря снижению ставок по займам: кредитов не стало меньше, но по ним стали меньше платить.



Предельный PTI — 50%, считает Алексей Волков. Для комфортной жизни с таким долгим кредитом, как ипотека, нагрузка должна быть не более 30%. Иначе возможны длительные финансовые перегрузки и даже дефолт. По словам эксперта, сейчас в России 12,5% заемщиков отдают в погашение долгов более половины своего месячного дохода.



Сейчас кредиторы запрашивают как минимум справку с работы должника и его собственную информацию о доходах. Сведения проверяют лишь при оформлении крупных ссуд — ипотеки, автокредита или крупного потребительского займа. Данные БКИ банки также запрашивают, но лишь при наличии письменного согласия должника.



Принимая решения о выдаче, банки смогут учитывать доход, указанный самим заемщиком в заявлении. Более широкие исключения, например, упрощенная выдача кредитов до 100 тыс. рублей, могут привести «к недооценке долговой нагрузки и росту системных рисков», полагают в Центробанке. Пока предполагается, что после 2020 года подтверждать доходы нужно будет, даже если клиент запросит кредит на 10 тыс. рублей.

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