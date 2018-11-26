Новости дня

Свердловская область потратила 25 млрд рублей на банковские кредиты в I полугодии 2018 года

26 ноябрь 2018 (11:56)

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Свердловская область в I полугодии 2018 года погасила банковские кредиты на сумму почти 25 млрд руб., сообщает региональное министерство финансов.

К 1 ноября 2018 года уровень госдолга области составил 55,72 млрд руб.

Выплатить всю задолженность в региональном Минфине рассчитывают не ранее чем к 2030 году.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: