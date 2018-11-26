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Свердловская область потратила 25 млрд рублей на банковские кредиты в I полугодии 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Свердловская область в I полугодии 2018 года погасила банковские кредиты на сумму почти 25 млрд руб., сообщает региональное министерство финансов.



К 1 ноября 2018 года уровень госдолга области составил 55,72 млрд руб.



Выплатить всю задолженность в региональном Минфине рассчитывают не ранее чем к 2030 году.

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