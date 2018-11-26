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Глава Екатеринбурга пообещал выделить дополнительно 700 миллионов рублей на уборку снега
26 ноябрь 2018 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал дополнительно выделить каждому району города по 100 млн руб. на уборку улично-дорожной сети. Об этом А. Высокинский заявил 25 ноября 2018 на пресс-конференции.
По его словам, средства пойдут на покупку новой техники и расширение штата дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ).
Также глава города пообещал решить проблему уборки города днем. По его словам, для этих целей планируется закупить малогабаритную технику.
Напомним, что 23 ноября 2018 года после относительно небольшого снегопада центр Екатеринбурга и основные магистрали оказались полностью парализованными. Как полагают автомобилисты, причиной пробок стало неудовлетворительное качество уборки городских улиц. В настоящее время прокуратура проверяет эффективность работы ДЭУ.
По его словам, средства пойдут на покупку новой техники и расширение штата дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ).
Также глава города пообещал решить проблему уборки города днем. По его словам, для этих целей планируется закупить малогабаритную технику.
Напомним, что 23 ноября 2018 года после относительно небольшого снегопада центр Екатеринбурга и основные магистрали оказались полностью парализованными. Как полагают автомобилисты, причиной пробок стало неудовлетворительное качество уборки городских улиц. В настоящее время прокуратура проверяет эффективность работы ДЭУ.
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