Новости дня
«Уральские авиалинии» запускают новый рейс Ростов-на-Дону — Ташкент
26 ноябрь 2018 (10:41)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Ташкент — Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс будет выполняться по вторникам с 11 декабря 2018 года из нового аэропорта «Платов» по следующему расписанию: вылет рейса У6-2615 из Ростова-на-Дону в 15.20, прилет в Ташкент в 20.40, время в пути 3 часа 40 минут; вылет рейса У6-2616 из Ташкента в 12.00, прилет в Ростов-на-Дону в 13.50, время в пути 3 часа 50 минут.
Минимальная стоимость перелета по новому маршруту Ростов-на-Дону — Ташкент — от 137 евро в одну сторону. В стоимость включены багаж до 23 кг, ручная кладь до 5 кг, питание и все сборы. Перелеты на данном маршруте будут обслуживаться авиалайнерами производства европейского концерна Airbus.
Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону call-центра авиакомпании: 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
Оплатить билеты можно бонусами программы «Крылья». Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте. Каждый «новичок» получает 500 руб. приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку.
Рейс будет выполняться по вторникам с 11 декабря 2018 года из нового аэропорта «Платов» по следующему расписанию: вылет рейса У6-2615 из Ростова-на-Дону в 15.20, прилет в Ташкент в 20.40, время в пути 3 часа 40 минут; вылет рейса У6-2616 из Ташкента в 12.00, прилет в Ростов-на-Дону в 13.50, время в пути 3 часа 50 минут.
Минимальная стоимость перелета по новому маршруту Ростов-на-Дону — Ташкент — от 137 евро в одну сторону. В стоимость включены багаж до 23 кг, ручная кладь до 5 кг, питание и все сборы. Перелеты на данном маршруте будут обслуживаться авиалайнерами производства европейского концерна Airbus.
Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону call-центра авиакомпании: 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
Оплатить билеты можно бонусами программы «Крылья». Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте. Каждый «новичок» получает 500 руб. приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» открывают новый рейс Сочи — Ош
- «Уральские авиалинии» открывают новый прямой рейс из Нижневартовска в Гянджу
- «Уральские авиалинии» открывают новый рейс Ростов-на-Дону — Ташкент — Ростов-на-Дону
- «Уральские авиалинии» запустили новый рейс Москва — Тюмень — Москва
- «Уральские авиалинии» увеличили частоту перелетов из Ростова-на-Дону в Ереван