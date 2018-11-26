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Глава Екатеринбурга заявил о наличии частных инвесторов для канатной дороги

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Частные инвесторы проявили интерес к проектам строительства трамвайной линии и канатной дороги в Екатеринбурге. Об этом 25 ноября 2018 года на пресс-конференции рассказал глава города А. Высокинский.



По его словам, инвесторы готовы вложиться только в один проект. Выбор будет сделан в пользу объекта, строительство которого будет наименее затратным.



Также глава Екатеринбурга пообещал, что в городе начнут строить вторую ветку метро.



«Губернатор (Свердловской области Евгений Куйвашев — прим. ред.) сказал: «Раз мы обещали горожанам метро, надо строить». Возможно, это будет не так быстро, но строить будем», — сказал А. Высокинский, не уточнив примерные сроки.



Ранее глава Екатеринбурга заявлял, что в горадминистрации рассматривают канатную дорогу как один из новых видов транспорта. Впоследствии эту идею раскритиковал один из соавторов новой транспортной схемы для Екатеринбурга Александр Злоказов. Он указал, что канатная дорога по уровню пассажиропотока не подходит для города-миллионника.

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